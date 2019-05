Drenkeling bij strand Bergen uit water gered dankzij omstanders

BERGEN AAN ZEE - Spannende momenten voor een zwemster bij het strand van Bergen aan Zee: de vrouw was in de problemen gekomen en kwam niet meer zelfstandig op het droge. Met hulp van omstanders kon ze op tijd worden gered.

Dat meldt het reddingsstation van de KNRM in Egmond aan Zee aan NH Nieuws. "Toen de vrouw in de problemen was gekomen, zijn twee andere strandbezoekers het water ingesprongen om haar te helpen", aldus een woordvoerder.

De heldhaftige redders zijn bij de drenkeling gebleven tot de reddingsbrigade er was. Het drietal is op de boot naar het strand gebracht.

De KNRM-woordvoerder laat weten dat de vrouw is nagekeken in de ambulance, maar dat haar verwondingen mee lijken te vallen. Hij spreekt van 'een goede afloop'.