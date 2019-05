Champignons teisteren rotondetuintjes in Heerhugowaard: "Heb er nog nooit zoveel gezien"

HEERHUGOWAARD - Het is een opmerkelijk gezicht. Tussen de plantjes en bloemen op de rotondes bij de Oosttangent in Heerhugowaard stikt het van de champignons. Ali Geeddi en Marga van Lingen van Stadsbedrijf Heerhugowaard gaan de schimmels te lijf met hark en schoffel. "Het lijkt wel of we ons eigen champignonkwekerijtje zijn begonnen."

De grote vraag is natuurlijk hoe de champignons in de rotondetuintjes terecht zijn gekomen. Volgens Marga heeft dat te maken met de mest die is gebruikt. "We hebben gebruik gemaakt van champignonmest van een kwekerij. De sporen van de paddenstoelen zitten er nog in en dat groeit nu uit. Het zou eigenlijk gestoomd en dood moeten zijn, maar blijkbaar is dat niet goed gebeurd."

Schoffelen

En dat betekent werk aan de winkel voor Ali en Marga. "Ik heb er nog nooit zoveel gezien. De paddenstoelen verdrukken alle andere planten, dus daarom moeten we ze weghalen. Sommige zitten echt diep in de grond en zijn erg groot. Die moeten we er met de hand uithalen. Na afloop schoffelen we nog om te zorgen dat ze niet meer terugkomen", aldus Ali.

Het is overigens niet de eerste keer dat er een champignon-invasie is in Heerhugowaard. In 2017 stonden de plantsoenen van de Molenwijk in Heerhugowaard er ook vol mee. De paddenstoelen zijn, mits niet te oud, overigens gewoon te eten. "Ik heb ze al voor in de soep gebruikt en op allerlei andere manieren", vertelt Marga. "Maar thuis kijken ze me nu wel met scheve ogen aan als ik weer met champignons aankom, haha."