Hard gelag voor lachgasgebruiker op A9: rijbewijs kwijt

HAARLEM - De politie heeft gisteren op de A9 richting Alkmaar een 19-jarige automobilist staande gehouden die tijdens de rit lachgas gebruikte. Medeweggebruikers sloegen alarm bij de politie, die de Rotterdammer op heterdaad - lees: met een ballon aan z'n mond - betrapte.

Toen de automobilist merkte dat agenten hem in het vizier hadden, probeerde hij nog snel de ballon weg te moffelen. Bij het doorzoeken van zijn auto vonden ze echter ook een tweeliterfles met lachgas, schrijft de Landelijke Eenheid.

Maximale hoeveelheid

Dat is de maximale hoeveelheid van het verdovende goedje dat particulieren in eigen beheer mogen vervoeren. Het gas inhaleren tijdens het rijden is echter verboden.

Lees ook: Beschonken automobilist inhaleert lachgas tijdens gesprek met politie

Daarom heeft de politie zijn rijbewijs in beslag genomen. Ook zal het CBR worden ingelicht, waarna wordt besloten of de man 'geestelijk en lichamelijk in staat is een motorrijtuig op verantwoorde wijze te besturen'.