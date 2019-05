Medemblikse zeilster heeft een gouden droom

MEDEMBLIK - Zeilster Florine Bramervaer heeft een gouden droom. De 18-jarige Medemblikse wil dolgraag naar de Olympische Spelen in 2024. En ondanks een hardnekkige blessure, lijkt ze nu weer op de weg terug.

Tijdens de Medemblik Regatta doet ze mee aan de 49erFX-klasse. En ondanks dat ze nu vooral traint bij het Nationaal Topzeilcentrum in Scheveningen, voelt het als thuis komen. "Super, heerlijk. Uit je bed rollen en dan ben je in de haven."



Terug van blessure

Aangezien het voor Florine niet om officiële kwalificatiewedstrijden gaat, is er ruimte om het een en ander te testen, zoals een ander zeil. En om ritme op te doen. In 2015 en 2017 schoot haar schouder uit de kom, en een operatie was onvermijdelijk. "De operatie was in september, acht maanden geleden. De artsen zeggen daat ik weer kan varen, maar je kracht is er nog niet. Dat is pas over een jaar."

Olympische Spelen 2024

De Olympische Spelen van 2020 komen dus zeker nog te vroeg. Maar de gouden droom heeft Florine zeker. "Ik wil de wereldtop halen, en iedereen heeft zo z'n eigen droom. En de Olympische Spelen van 2024 is iets wat ik heel graag wil doen."