Vissers in Den Helder gaan naar de stembus omdat ze vrezen voor hun voortbestaan: "Iedere stem telt"

DEN HELDER - "Elke stem telt", roept Visser Dirk Kraak uit Den Helder. Als er één sector is die vandaag massaal gaat stemmen met de Europese verkiezingen is dat de visserij. Vissers voelen zich in de steek gelaten door het Europees Parlement met het verbod op pulsvissen.

Het is de tweede keer in zijn leven dat visser Dirk Kraak zelf kan stemmen. Meestal zit hij op zee. "We moeten nu zorgen dat we de juiste personen in Brussel krijgen. Vooral omdat we de pulsvisserij zijn kwijtgeraakt door negatieve stemming in Europa. Ik denk dat iedere visser zijn stem wel zal laten gelden."

Volgens Dirk, die ook lid is van de visserijbelangenvereniging EMK, staan de Noord-Hollandse vissers nog meer dreigingen te wachten vanuit Europa. "De kans bestaat dat de Noordzee volgebouwd wordt met windmolens. En ze willen 25 tot 30 procent van de Noordzee sluiten als beschermd natuurgebied."

Hij vreest dat er visserijschepen moeten verdwijnen, omdat het visgebied steeds kleiner wordt. "Er zijn er maar twee partijen die echt zijn opgekomen voor de belangen van de vissers. "Die krijgen mijn stem en die van mijn familie."