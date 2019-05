Stemmen in Aalsmeer: "We moeten niet op de kleine partijen en de 'bla bla' figuren stemmen"

AALSMEER - In Aalsmeer kon er vanochtend vroeg al gestemd worden voor de Europese Verkiezingen. In Buurthuis Hornmeer konden de inwoners laten weten wie volgens hen een plekje in het Europese Parlement verdient.

Voorzitter van het stembureau in Aalsmeer, Marc Vergoossen: "De Europese verkiezingen hebben over het algemeen niet een hele hoge opkomst. Toch is het altijd heel belangrijk om te stemmen. Europa bemoeit zich ook via allerlei wetten met ons als Nederlanders. Daar hebben wij door te stemmen ook invloed op."

Lees ook: Hier kan je in jouw gemeente stemmen voor de Europese Parlementsverkiezingen

De inwoners van Aalsmeer zijn duidelijk waarom zij stemmen vandaag. Het is volgens hen heel belangrijk om te weten wat zich nou precies afspeelt in Europa, ook al is het ver van je bed. En als je geen stem uitbrengt, mag je daar ook geen mening over hebben.

Voordat zij vanochtend naar het stembureau gingen hebben de burgers het nodige voorwerk gedaan. Zo vertelt een van de stemmers: "Ik volg het laatste debat en dan weet ik in grote lijnen waarvoor ik sta stemmen." Het debat heeft voor deze dame ook een rol gespeeld in wat zij vandaag heeft gestemd: "We moeten niet op de kleine partijen en de bla bla figuren stemmen, maar daadkrachtig. En ook die partij zal steken laten vallen." Zij heeft VVD gestemd.

Het stemmen bij buurthuis Hornmeer kan tot vanavond 21:00 uur.