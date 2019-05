Dierenambulance rukt uit voor opgezette varaan: "Hij was wel heel stil"

HOORN - Het was voor Ellis Klinkenberg van de Dierenambulance in Hoorn een ochtend om niet snel meer te vergeten. Ze was goed en wel op haar werk toen er een bijzondere melding binnenkwam: er zat een reptielachtige in de bosjes.

Meteen sprong ze in de ambulance en reed ze naar de plek van de vindplaats. "Toen ik kwam aanrijden, liep iemand me al tegemoet. Ik vroeg hoe groot het dier ongeveer was en had in mijn hoofd dat om een beestje van ongeveer vijf centimeter ging. Maar een omstander zei dat het dier veel, veel groter was."

Onderkoeld

Toen Ellis de grote varaan zag, moest ze toch even slikken: "Hij zat daar heel stil in de bosjes. Ik heb hem met een handdoekje aangeraakt maar hij bleef maar stil. Ik dacht dat 'ie misschien onderkoeld was. Toen heb ik heel voorzichtig even gevoeld."

Zo trof Ellis de varaan aan

Ze voelde een steenkoud en keihard lijf en dat maakte haar zowel verbaasd als opgelucht: "Het dier bleek opgezet te zijn en daar was ik eigenlijk wel blij mee. Varanen zijn best wel sterk en ik was toch wel een beetje bang", vertelt ze.

"Omstanders boden meteen hun verontschuldigingen aan omdat ik voor niks was gekomen. Maar ach, dat gebeurt wel vaker. Ik denk dat iemand hem in de bosjes heeft neergelegd voor de grap. Ik zie er de lol wel van in", aldus Ellis.

Wat er moet de varaan gaat gebeuren is nog onduidelijk: "Ik hoop dat de eigenaar nog van zich laat horen. Voor nu staat het dier bij ons", besluit ze.