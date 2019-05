Dijklander Ziekenhuis schrapt een vijfde van alle operaties in de zomer

HOORN - Het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn zal ook de aankomende maanden operaties moeten uitstellen. Het ziekenhuis kampt met een personeelstekort op de operatiekamers. Met de zomervakantie op komst en het tekort aan personeel komt er een speciaal zomerrooster.

"Tachtig procent van de operaties gaat gegarandeerd door", vertelt woordvoerder Ellen van Ruiten. Met het tekort aan personeel op de operatiekamers wordt er gewerkt aan een aangepast rooster voor juli tot en met september waarbij minder planbare operaties dan normaal worden uitgevoerd.

"Kwaliteit en veiligheid van zorg staat bij elke operatie voorop", aldus Marjolein van der Horst, medisch manager van de OK. "Uitgerust personeel is daarbij een cruciale factor. Helaas is het tekort onder ons OK-personeel net als in veel andere ziekenhuizen in de vakantieperiode minder goed op te vangen."

Uitstel

Patiënten zullen dus mogelijk langer moeten wachten op het inplannen van de operatie. Met het aangepaste rooster wil het ziekenhuis zo goed mogelijk voorkomen dat er operaties moeten worden verzet. Van der Horst: "Daarnaast is het natuurlijk erg belangrijk dat patiënten weten waar ze aan toe zijn. Niets is zo vervelend als een operatie op het laatste moment wordt uitgesteld."

In het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn moesten aan het begin van deze maand twee tot acht operaties per dag worden uitsteld vanwege een personeelstekort op de operatiekamers. Een week geleden meldde het ziekenhuis dat de aantallen al afnamen. Hiermee leken de problemen langzamerhand op te lossen.

Ongeruste patiënten

Eerder kreeg het ziekenhuis al veel telefoontjes van ongeruste patiënten die zich afvroegen of hun geplande operatie wel doorgaat. Toen gaf het ziekenhuis als reactie 'te hopen dat alle operaties vanaf die volgende week weer door kunnen gaan'.

Het aangepaste rooster zal in juli ingaan en heeft geen invloed op de spoedzorg, intensive care zorg en acute opvang van patiënten. Deze zorg blijft gewoon beschikbaar.

Ben jij een patiënt die benadeeld is door deze beslissing en wil je jouw verhaal vertellen? Stuur ons dan een berichtje via 0630093003!