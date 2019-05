Leraren Don Bosco College in Volendam 'balen' van examenstunt

VOLENDAM - Het was klimmen of kruipen voor de leraren en leerlingen van het Don Bosco College in Volendam vanochtend. Leerlingen die in hun laatste jaar zaten namen afscheid van de school door alle toegangswegen met grote balen hooi te blokkeren.

"We willen chaos", laat Sander Willig weten met een grote grijns op zijn mond. "En dat is gelukt", vult hij aan.

Sportief

De meeste docenten nemen de eindexamengrap sportief op. Ze geven noodgewdongen de leerlingen het eerste uur vrij omdat ook het parkeerterrein geblokkeerd wordt en er nu ver van school een parkeerplek gezocht moet worden.

Eén juf was minder sportief en parkeerde haar auto tegen de hooibalen aan. "Gelukkig hebben we een shovel", laten de grappenmakers weten. Met dezelfde shovel zullen ze de troep later op de dag ook weer opruimen.