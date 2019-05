Ook op Schiphol kan er weer gestemd worden

SCHIPHOL - Voor het eerst in jaren kan er weer gestemd worden op Schiphol. Bij de herindelingsverkiezingen van Haarlemmermeer van 21 november en de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen waren er geen stembureau op de luchthaven. Maar let op, alleen inwoners van Haarlemmermeer of mensen met een kiezerspas kunnen op Schiphol terecht!

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het is een bekende valkuil voor de stembureaumedewerkers op Schiphol. Veel mensen op de luchthaven die nog even willen stemmen, zijn niet voorbereid op het feit dat het bureau alleen voor Haarlemmermeerders is of als je een speciale kiezerspas hebt aangevraagd. Volgens de voorzitter moest hij sinds de opening vanochtend al bij de helft van de stemmers nee verkopen.

Goed voorbereid

Een vrouw uit Maastricht was goed voorbereid. Zij had een kiezerspas en kon haar stem uitbrengen op stembureau 52 op Schiphol Plaza. Ook een dame die op het punt stond om naar Egypte te vertrekken, had alles bij zich om te kunnen stemmen op Schiphol. Alleen was zij niet te spreken dat zij er 'helemaal' uit Vertrekhal 3 voor naar Plaza moest: "Kan er niet in iedere hal een stemlokaal?"

(Artikel gaat verder onder de video)



Vliegtaks

Jurgen Nobel, sinds dit jaar wethouder luchthavenzaken in Haarlemmermeer, brengt ook zijn stem uit op Schiphol. Hij hoopt dat veel inwoners van zijn stad de weg naar een stembureau weten te vinden. Nobel: "Als je bedenkt dat Brussel veel regels bepaalt die ook voor ons gelden, en ook voor de luchthaven hier, denk bijvoorbeeld aan de Europese vliegtaks, in plaats van dat Nederland dat zelf doet. Dan maakt het uit op welke partij je gaat stemmen."

Verloren stem

Voor een Rotterdammer gaat het vanochtend helaas mis. Hij dacht dat hij een kiezerspas bij zich had, maar dat bleek gewoon de stempas te zijn die iedere stemgerechtige in de bus heeft gekregen, en die je ook bij je moet hebben. Zijn stem gaat vandaag verloren.

Tot 21.00 vanavond kan er in Nederland gestemd worden op kandidaten voor het Europees Parlement. De officiële uitslag volgt zondag.