Nu al problemen met nieuwe brug A9 bij Muiden

MUIDEN - Er zijn problemen met de Betlembrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. De brug werd pas twee jaar geleden - in 2017 - in gebruik genomen, maar heeft nu al onderhoud nodig.

De landhoofden van de brug, de betonnen delen aan de oevers waar het bouwwerk op rust, blijken zich langzaam te verplaatsen. Dit komt volgens Rijkswaterstaat omdat de grond onder de betonnen delen anders is dan aanvankelijk werd gemeten.

Hierdoor kan de brug toekomstige temperatuurswisselingen niet goed opvangen. De aannemers van de brug, VolkerWessels en Boskalis, gaan de delen nu aanpassen. De kosten komen voor de rekening van de aannemers.

Enkele millimeters

De verplaatsingen zijn met het blote oog niet te zien, maar kwamen tijdens metingen naar voren. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om enkele millimeters. De aannemer moet nu de grond verstevigen en de landhoofden beter vastmaken.

Volgens Rijkswaterstaat gaan automobilisten vooralsnog niets merken van de werkzaamheden. Ook is er geen gevaar voor de gebruikers van de brug.

18 maanden

Binnenkort starten de herstelwerkzaamheden aan de brug. Die gaan waarschijnlijk ongeveer achttien maanden in beslag nemen.

VolkerWessels is ook verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Eerder deze maand werd bekend dat VolkerWessels 111 miljoen euro opzij heeft gezet voor tegenvallers bij het megaproject.