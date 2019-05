Traditie: burgemeester Gooise Meren geeft je lift naar het stembureau

BUSSUM - Verkiezingsdag betekent voor burgemeester Han ter Heegde dat hij op de fiets springt om mensen naar het stemlokaal te brengen. Vandaag stapt een senior naast hem op een speciale duofiets.

Het wordt langzaamaan een traditie voor de burgemeester. Bij de vorige verkiezing vervoerde hij een jongere, net genaturaliseerde man. Ditmaal is een senior aan de beurt om achterop de fiets te springen. "Ik hoop dat anderen het als een voorbeeld zien en ook gaan stemmen", vertelt de burgemeester.

Europese verkiezingen zijn niet populair onder Nederlanders, maar Ter Heegde hoopt toch dat iedereen vandaag even langs een stembureau gaat. "Alles is op democratie gestoeld en als er minder dan 50 procent opkomst is, moet je jezelf afvragen hoe valide die democratie nog is. Dus op die manier zeg ik 'ons democratisch systeem heeft het echt nodig dat we gaan stemmen'."

Brussel

Daarnaast vindt hij dat Europa erg van belang is. "Veel regelgeving komt vanuit Brussel. Sommige mensen vinden dat er te veel uit Brussel komt. Dat kun je ook nu aangeven." Er staan twee Hilversummers op de lijst. Boy Scholte voelde ze stevig aan de tand in deze verkiezingsspecial:

Je kan nog tot en met 21.00 uur vanavond je stem uitbrengen.