Vlielandbrug in Alkmaar wordt handmatig bediend

ALKMAAR - De Vlielandbrug in Alkmaar wordt vanaf vandaag handmatig bediend. Een essentieel onderdeel voor het aandrijfsysteem heeft er gisteren de brui aan gegeven waardoor de brug niet meer dicht kon. Inmiddels is een manier gevonden om het gevaarte drie keer per dag handmatig te openen.

Voor veel fietsers was het gisteren een onaangename verrassing. De fietsbrug die gebruikt wordt om vanuit Alkmaar Noord naar Bergen te fietsen stond continu omhoog. "Ik dacht: ik doe eens sportief en pak de fiets. Nu wordt het dus twintig minuten omfietsen." Ook een meneer met een scootmobiel komt van een koude kermis thuis. "Deze brug is naar de klote, die verderop is ook naar de klote. Het is een grote puinbak."

De brug wordt met een kastje handmatig bediend.

Technische problemen

Het is niet de eerste brug in Alkmaar die te maken heeft met technische problemen. Zo staat de gloednieuwe Victoriebrug al tijden omhoog omdat de verzakkende oevers de brug niet kunnen houden. Ook de oplevering van de Leeghwaterbrug heeft al tijden te kampen met vertragingen door constructiefouten.

NH Nieuws maakte gisteren een reportage over de brug.



Al eerder was het de Rekervlotbrug bij Koedijk die er door technische storingen maanden uitlag.