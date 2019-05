De Peiling: Moet Nederland een stemplicht invoeren?

NOORD-HOLLAND - Vandaag mogen we naar de stembus voor de Europese verkiezingen, maar veel mensen gaan niet. Zou Nederland -net als bijvoorbeeld in België- een stemplicht moeten invoeren of voel jij daar niks voor?

Lage opkomst

De stembureaus zijn in Nederland tot 21:00 uur vanavond geopend voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Traditioneel is in ons land er niet veel interesse in de Europese verkiezingen. De opkomst lag de vorige keer op 37,3 procent. Bij de Tweede Kamerverkiezingen gaat 75 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus.

Opkomstplicht

34 landen in de wereld hebben een opkomstplicht bij verkiezingen. In veel van die landen krijgen niet-stemmers een geldboete. In Griekenland is regelmatig stemmen ook een voorwaarde om een paspoort te kunnen krijgen. Niet-stemmers raken in Singapore hun kiesrecht kwijt.

België en Nederland

Nederland kende tot begin jaren '70 een opkomstplicht. Die is er in België nog steeds. Niet naar het stembureau gaan is een misdrijf, maar de laatste jaren wordt daar niemand meer voor vervolgd. Toch is de opkomst in België bij verkiezingen nog steeds hoog: zo rond de 90 procent.

Wat vind jij?

Zie jij het zitten, weer een opkomstplicht bij de verkiezingen? Wat zou dat betekenen voor de uitslag? Welke partijen hebben er baat bij dat er nu veel mensen niet gaan stemmen en hoe ziet het politieke landschap er uit als we dat allemaal wel zouden moeten doen? We horen graag hoe jij er over denkt!

