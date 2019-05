Fietser (16) onder invloed gewond bij botsing met auto in Haarlem

HAARLEM - Een 16-jarige fietser uit Haarlemmerliede die onder invloed was van alcohol is gisteravond gewond geraakt bij een botsing met een 18-jarige automobilist uit Haarlem.

Het ging even voor middernacht mis op de kruising van de Gedempte Oude Gracht met de Zijlstraat. De fietser raakte de zijkant van de auto en kwam hard op het asfalt terecht. Door de harde klap sneuvelde het raam van de auto.

Ambulancemedewerkers hebben het slachtoffer gestabiliseerd en naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie was de minderjarige jongen niet dronken, maar had hij wel te veel gedronken om nog te mogen deelnemen aan het verkeer. De 18-jarige bestuurder was niet onder invloed van alcohol en raakte niet gewond.

Gezien de ernst van het ongeluk werd de verkeersongevallenanalyse (VOA) van de politie opgeroepen om onderzoek te komen doen naar de toedracht. De weg was een lange tijd afgesloten vanwege het onderzoek, waardoor bussen niet konden passeren.