Even met je ogen knipperen: straaljager rijdt dwars door Haarlem

HAARLEM - Enkele inwoners van Haarlem moesten dinsdag een paar keer met hun ogen knipperen. Onder meer op de Paviljoenslaan kwam een wel heel bijzonder voertuig voorbij: een straaljager.

Ankie Jordaan (54) uit Haarlem was aan het werk toen ze uit het raam keek en plotseling de straaljager voorbij zag komen. "Ik heb snel mijn telefoon gepakt en een aantal foto's gemaakt."

Lees ook: VIDEO: Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee, het is een straaljager!

Ze ziet wel vaker bijzondere voertuigen voorbijkomen op de Paviljoenslaan als ze aan het werk is. "Ik heb weleens een cementwagen gezien die in Delfts blauw geschilderd was, maar toen had ik mijn telefoon niet bij de hand. Er rijdt sowieso veel speciaal vervoer voorbij hier. Laatst nog een hele stoet met auto's, waarschijnlijk met Holleeder. En ik heb weleens grote ME-wagens gezien."

Foto's

Een straaljager is echter van een ander niveau. "Ik dacht: huh, waar gaat die nou heen? Ik was echt verbaasd, maar het ging allemaal heel snel. Gelukkig heb ik er foto's van kunnen maken."

Ankie deelde de beelden op Facebook, waar ze veel reacties kreeg. Enkele andere inwoners blijken het jachtvliegtuig ook te hebben gezien, anderen zijn teleurgesteld dat ze het gemist hebben.

De straaljager komt vermoedelijk uit Zandvoort vandaan, waar afgelopen weekend de Jumbo Racedagen plaatsvonden.