Huis kopen? In deze gemeenten kan je met jouw inkomen terecht

NOORD-HOLLAND - Een geschikt huis vinden is voor de meesten van ons een flinke opgave. De huizenprijzen stijgen en de druk op de woningmarkt neemt bijna in het hele land toe. In Noord-Holland lukt het alleenstaanden met een modaal inkomen nog maar in één gemeente: Den Helder.

Dat blijkt uit onderzoek van Hypotheekberekenen.nl naar de koopkans in de provincie.

De extreme drukte op de woningmarkt lijkt misschien wat af te nemen, maar de stijgende huizenprijzen zorgen er nog steeds voor dat mensen met een modaal inkomen verder uit de stad gedrukt worden en meer noordelijke gemeentes op moeten zoeken.

Zo blijkt Den Helder een goede optie: iemand met een modaal jaarinkomen van 36.000 euro heeft alleen in die gemeente een grote kans om een huis te kunnen kopen. Sterker nog, op een schaal van 1 tot 5 is Den Helder de enige gemeente die boven de 1 uit komt. Met een gemiddelde vraagprijs onder de twee ton is de stad één van de goedkopere gemeenten in het land.

Verantwoording

Hypotheekberekenen.nl heeft het onderzoek gedaan door de gemiddelde huizenprijs in een gemeente af te zetten tegenover de maximale hypotheek die met elke inkomenstrede te krijgen is. Dit is uiteraard afhankelijk van verschillende factoren, zo kan het zijn dat iemand die veel eigen geld in kan brengen alsnog een hypotheek kan krijgen. Ook zou het kunnen dat een alleenstaande met een modaal inkomen niet in aanmerking komt voor een hypotheek in Den Helder omdat deze openstaande schulden heeft.

Verdienen jij en je partner samen ongeveer 72.000 euro per jaar? Dan zien de koopkansen er al heel anders uit. Zo kunnen tweeverdieners met een modaal inkomen terecht in bijna alle gemeenten in Noord-Holland, met als grote uitzonderingen Amsterdam en nabije omgeving, Bergen en delen van 't Gooi. In die gemeenten is het zelfs voor tweeverdieners lastig om aan een hypotheek te komen.

Wie toch in de buurt van Amsterdam wil wonen kan terecht in Haarlemmermeer, waar de huizenprijzen optimaal overeen komen met de hypotheken die verstrekt worden. Ook in Diemen en Weesp is nog relatief makkelijk aan een huis te komen.

Bekijk hieronder de interactieve kaart, waar je per gemeente kan bekijken hoe groot de koopkans is met verschillende inkomenstreden.