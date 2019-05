Amsterdam wil IJtunnel openen voor fietsers bij ov-staking

AMSTERDAM - De Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma overweegt de IJtunnel aanstaande dinsdag te openen voor fietsers. Er wordt die dag gestaakt door medewerkers van verschillende openbaar vervoer-bedrijven.

Dat meldt AT5. Dijksma sprak vanochtend tijdens een commissievergadering in het stadhuis van Amsterdam over de staking. "Ik hecht grote waarde aan het stakingsrecht, maar vind de impact van het tegelijkertijd stilleggen van de Noord/Zuidlijn en de pontveren over het IJ wel erg groot voor de stad. We bereiden ons voor op de staking en zullen de IJtunnel openstellen voor fietsers als dat nodig is, maar we hopen dat het niet zover hoeft te komen."

Wel doet Dijksma 'een klemmend beroep' op de stakers om in ieder geval de belangrijkste veren in gebruik te houden. "Omdat anders het stadsdeel Centrum feitelijk een dag lang van de buitenwereld wordt afgesloten en de bewoners van Noord de stad niet meer in kunnen."

Ook in Velsen

Ook de gemeente Velsen deed gisteren al een soortgelijke oproep om de pont te behouden. Vanwege de staking is het namelijk dinsdag niet mogelijk het Noordzeekanaal bij Velsen over te steken. De enige alternatieve route voor fietsers en voetgangers - de weg over de sluizen - is namelijk dicht voor onderhoud.

Velsen heeft nog onderzocht of de Velsertunnel (A22) geopend kan worden voor fietsers, maar dit is volgens de gemeente niet mogelijk. Deze weg is in handen van Rijkswaterstaat, waar de IJtunnel eigendom is van de gemeente Amsterdam.

Als het FNV niet besluit om de pont alsnog te laten varen, overweegt Velsen naar de rechter te stappen. Het FNV heeft al aan NH Nieuws laten weten niet in te gaan op het verzoek van Velsen.

Staking

Volgende week dinsdag staken de NS, het stadsvervoer van het GVB en het streekvervoer de hele dag om voor betere pensioenen te pleiten. Die dag zijn er dus geen treinen, bussen, trams of veren.