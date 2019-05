Geen excuses van Bloemendaal aan tegengewerkte journalist

BLOEMENDAAL - Bloemendaal hoeft van de gemeenteraad geen excuses aan te bieden aan journalist Ruud Vader. Er komt ook geen volledige rehabilitatie voor de verslaggever. Vorige week lekte bewijs uit dat de gemeente hem het werken onmogelijk heeft gemaakt in 2014.

Naar aanleiding van onthullingen van NH Nieuws diende de fractie van Hart voor Bloemendaal gisteravond een motie in.

Uit gelekte stukken blijkt dat de gemeente in 2014 een communicatiestrategie op papier had staan om tegenstanders in de pers te 'isoleren.' Medestanders moesten gemobiliseerd worden. Ruud Vader van het Weekblad was kritisch en werd als tegenstander uitgeschakeld.

Overhoop

Vader schreef kritische verhalen over het langlopende conflict tussen twee broers Slewe die overhoop liggen met ambtenaren die hun verbouwplannen op landgoed Elswoutshoek niet goedkeuren.

Nu het zwart-op-wit staat dat Vader is tegengewerkt, verdient de journalist volgens Hart voor Bloemendaal excuses, volledige rehabilitatie en meteen ook een lintje van de burgemeester Elbert Roest. Vijf van de zestien aanwezige raadsleden steunden de motie.

Te laat

De tegenstemmers vonden de motie veel te laat voor de vergadering ingediend om er over te kunnen oordelen of schaarden zich achter burgemeester Elbert Roest. Hij vindt dat je op basis van gelekte stukken geen oordeel moet vellen. Daarnaast is een onafhankelijk, onpartijdig bureau onderzoek aan het doen naar de handel en wandel van de gemeente in die periode. "Daar ga ik me niet in mengen", aldus de burgemeester. Hij roept partijen op eerst het onderzoek van dit bureau af te wachten en dan pas conclusies te trekken.

Terecht

Van excuses en rehabilitatie kan wat de partijen betreft in de toekomst best sprake zijn. Als deze feiten ook in het onderzoek naar boven komen. Henk Schell (PvdA): "Deze motie komt te vroeg."

Wat GroenLinks betreft kunnen er wel conclusies worden getrokken uit de gelekte stukken: "Excuses aan Ruud Vader zijn terecht", zegt fractievoorzitter Richard Kruijswijk.