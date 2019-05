Unieke 'interland' op De Vlotter in Heemskerk

HEEMSKERK - ADO'20 speelde gisteravond een bijzondere oefenwedstrijd. Tegenstander was de Salomonseilanden. Om het speciale karakter van de wedstrijd te benadrukken, werden vooraf de volksliederen gespeeld en gingen de nationale vlaggen mee het veld op. Alsof het een echte interland betrof.

Dat was natuurlijk niet zo, maar speciaal was het wel wat zich op sportpark De Vlotter in Heemskerk afspeelde. Zo voelden de spelers het ook. Sam Nijman: "Wie van ons kan zeggen dat-ie een internationale wedstrijd heeft gespeeld? Heel bijzonder. Nee, het was uiteraard geen echte interland." En met een lach: "Maar ik noteer 'm wel."

ADO'20-voorzitter Jos Beerse sprak van een een 'unieke avond' op De Vlotter. "Echt mooi dat we dit hebben kunnen doen. En ik ben ook opgelucht dat het allemaal goed is gegaan. Het was best een geregel. Er moest van alles gebeuren om deze wedstrijd mogelijk te maken."

Reeks oefenwedstrijden

Salomonseilanden is in Nederland om zich voor te bereiden op de Pacific Games, vrij vertaald de Olympische Spelen van de Pacific. Het elftal van tijdelijk trainer Wim Rijsbergen (ex-voetballer van o.a. Oranje en Feyenoord) speelt op Nederlandse bodem een reeks oefenwedstrijden waarvan die tegen ADO'20 de eerste was.

Rijsbergen is enige tijd terug naar de eilandengroep ten noordoosten van Australië gereisd om daar een indruk te krijgen van het niveau, maar wist niet exact welke spelers hij in Nederland kon verwachten. Ook had hij zijn team in deze samenstelling nog niet eerder zien spelen. "Het is voor mij dus ook een beetje een verrassing wat ze hier gaan laten zien", zei hij vooraf.

Werk aan de winkel

Zijn ploeg, die met 1-0 verloor, deed het helemaal niet onaardig, maar er moet nog wel wat gebeuren, had Rijsbergen gezien. "Ze houden de bal te graag bij zich. Die moeten ze eerder afgeven. Maar er zit zeker talent tussen. We hebben nog een paar wedstrijden om de fouten eruit te halen."

De Pacific Games zijn in juli op de eilandengroep Samoa.