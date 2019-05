Maatschappijen op de vingers getikt na misbruik nachtvluchten

SCHIPHOL - De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft twee luchtvaartmaatschappijen waarschuwingen uitgedeeld omdat zij misbruik hebben gemaakt van hun nachtelijke start- en landingsrechten. Met vijf maatschappijen wordt volgens ILT 'een gesprek gevoerd' na het overtreden van de regels.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Om welke maatschappijen het gaat, meldt de Inspectie niet. Ook waren er zes maatschappijen die afweken van hun vliegroute. Vijf daarvan hebben een waarschuwingsbrief gekregen, een maatschappij kreeg een boete.

Luchtverkeersleiding Nederland kreeg er ook van langs. De verkeersleiders hebben in het zogenaamde gebruiksjaar 2018, dat loopt van 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018, in een nacht een landing op de Kaagbaan vanuit noordoostelijke richting laten plaatsvinden, terwijl dat niet had gemogen.

Momenteel staan de nachtvluchten op Schiphol hoog op de agenda. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil van de nachtvluchten af. Dat zijn er nu nog 32.000 per jaar.

Binnen de perken

De ILT meldt dat Schiphol wel binnen de perken van de geluidsnormen is gebleven. Ook is er geen overschrijding van de normen voor de uitstoot van stoffen die plaatselijk luchtverontreiniging veroorzaken. Schiphol hield zich volgens de ILT ook aan de veiligheidseisen.