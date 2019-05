Grote twijfels over bezoekersaantallen Hoorn

HOORN - Hoorn Marketing kwam deze week met het nieuws dat er vorig jaar 2,8 miljoen bezoekers waren in de stad. Dit zijn er zes ton meer dan het jaar ervoor. De lokale politiek vindt dit bericht echter 'verwarrend' en stelt het college daarom prangende vragen.

Hoorn Marketing is genomineerd voor de City Marketing Trofee. Een nominatie die mede te maken heeft met de stijgende lijn van het aantal bezoekers in de stad.

Wel degelijk trots

In een tijd waar leegstand hoogtij viert, blijven volgens de lokale politiek de winkeliers verbijsterd achter door deze berichtgeving. Hoorn Marketing vertelt aan NH Nieuws dat er wel degelijk onderzoek is gedaan naar de cijfers en de trots van de Horinesen en dat deze positief is. De lokale politiek denkt daar anders over en stelt het college vragen.

'Hoe valt dit te rijmen?'

"Verschillende werkelijkheden lijken naast elkaar te bestaan. Dit gaat om gevoel en dat onderstreept wat ons betreft het belang van feiten. Want hoe valt dit te rijmen? Meer bezoekers, minder omzet! Winkeliers laten ons weten verbijsterd te zijn over deze ronkende bezoekerscijfers omdat de winkelstraten leeg zijn en zij zich miskend voelen", aldus partijen OP, DRP, PvdA en Fractie Tonnaer.

Leegstand en woningnood

De partijen hebben het gevoel dat 'het uithangen van de vlag van Hoorn' belangrijker is dan het gevoel dat de stad heeft. Ook wijzen zij naar Hoorn Marketing als de partij die 'ook nog eens niet lijkt te weten dat de stad wel degelijk gebukt gaat onder leegstand en woningnood.'

Wat is waarheid?

De partijen vragen het college om onderbouwing van de cijfers. Hierin verwijzen ze naar het onderzoeksbureau NBTC-NIPO, wat Hoorn Marketing gebruikt voor de berichtgeving. De partijen vermelden juist dat dit bureau in het recente verleden zei dat Hoorn slechts 500.000 bezoekers trok. Dit zou een verzesvoudiging zijn van het huidige aantal en dat vinden de partijen niet realistisch.