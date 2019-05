Eerste stem van Europa uitgebracht op station Castricum

CASTRICUM - De allereerste stem van deze Europese verkiezingen is vandaag rond middernacht uitgebracht op het station van Castricum.

De bloemenkiosk in het station van Castricum is sinds jaar en dag dé plek waar in Nederland als eerste gestemd mag worden. Vandaag dus zelfs de eerste van Europa.

Eelco Zwikker was de eerste van de ongeveer 375 miljoen stemgerechtigden die met het rode potlood een hokje mocht inkleuren.

Enkele tientallen mensen hebben afgelopen nacht op het station hun stem uitgebracht. Rond 7.30 uur gaan ook de andere stembureau's in Noord-Holland open. In Nederland kan tot vanavond 21.00 uur worden gestemd.

Ook het Verenigd Koninkrijk mag vandaag naar de stembus. Morgen zijn Ierland en Tsjechië aan de beurt. De EU-verkiezingen duren nog tot en met 26 mei.

