Backstreet Boys geven afterparty in café bij Leidseplein

AMSTERDAM - Nadat de Backstreet Boys morgenavond hun zoetgevooisde keeltjes in de Ziggo Dome hebben geëtaleerd, bezoeken twee van hen een afterparty in een café bij het Leidseplein.

Fans kunnen vanaf 23.30 uur wegzwijmelen in de aanwezigheid van Nick Carter, Howie D. en misschien nog wel andere bandleden. De afterparty is in café The Waterhole.

Het mocht even duren voordat de Backstreet Boys weer in Amsterdam neerstreken. De band, die in de jaren '90 in menig meidenkamer aan de muur prijkte, is morgenavond weer 'back' in town. De Boys doen Amsterdam aan in het kader van hun DNA World Tour. Het concert in de Ziggo Dome begint om 20.00 uur; erna volgt dus de afterparty in de kroeg bij het Leidseplein.

Het belooft een spannend feestje te worden, zeker omdat er 'slechts' 400 kaartjes beschikbaar zijn.