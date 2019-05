Pikhouweel gebruikt bij inbraak in café Driehuis: "Beetje amateuristisch aangepakt"

DRIEHUIS - Een ingeslagen ruit, een achtergelaten pikhouweel en een verdwenen fooienpot: bij café Middeloo in Driehuis is afgelopen nacht ingebroken. Volgens eigenaar Bart Gerrits gaat het om amateurs. "Maar je hebt er wel narigheid van."

"Dit troffen we vanochtend aan", zegt Gerrits, die de zaak sinds zijn vaders dood runt. Hij laat de pikhouweel zien waarmee de inbreker een raam heeft ingeslagen. "Mijn moeder heeft de zaak geopend. Die schrok zich helemaal kapot. Raampje ingeslagen, rotzooi, colaflesje gevallen. Eén grote rotzooi. Dan gaat er meteen een belletje rinkelen. Er is ingebroken."

Schuur

Gerrits en zijn vriendin Esmée Koster zijn flink geschrokken. "We hebben het vermoeden dat ze eerst hebben geprobeerd onze schuur binnen te komen. Met dit stuk hout hebben ze geprobeerd de deur open te wrikken", legt Esmée uit.

Omdat ze de schuur niet open kregen, hebben ze bij de kroeg zelf een nieuwe poging gewaagd. "Ik ga er van uit dat ze hem gewoon keihard hebben ingeslagen. Het is ook dubbel glas, dus het moet een harde klap geweest zijn", zegt Esmee. Volgens Bart zijn het geen professionele inbrekers geweest. "Want h et is een beetje amateuristisch aangepakt."

Schade valt mee

Beelden van de inbraak zijn er niet, en omdat het alarmsysteem vernieuwd moest worden, konden de inbrekers ongestoord hun gang gaan. De schade valt mee, zegt Gerrits. Behalve de fooienpot namen de inbrekers ook een paar tablets en wat sigaretten mee. Gerrits roept iedereen in de omgeving op om alert te zijn op verdachte situaties. "Er zijn de laatste tijd meerdere bedrijven in Driehuis die slachtoffer geweest van zoiets. Ook zeker particulieren, mensen thuis. Het is heel vervelend, het hoeft niet te gebeuren. Dus ja: houd zeker een oogje in het zeil."