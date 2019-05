Lidl vraagt toch vergunning aan voor supermarkt in Bergen

BERGEN BINNEN - Supermarktconcern Lidl heeft alsnog een vergunning aangevraagd voor een filiaal in het centrum van Bergen. Begin deze maand besloot de gemeenteraad dat op de beoogde locatie (voorlopig) geen supermarkt kan komen. In Bergen en op sociale media is met verwondering gereageerd op de bekendmaking in de gemeentekrant.

Lidl bevestigde in april dat zij in het voormalige pand van ABN AMRO aan het Plein in Bergen een supermarkt willen vestigen. De komst van een Lidl ligt gevoelig, want ook de Aldi wil zich daar vestigen. Centrumbewoners maakten daar eerder al bezwaar tegen.

Middels een zogenoemd 'voorbereidingsbesluit', stak de gemeenteraad eerder deze maand een stokje voor de komst van een tweede supermarkt aan het Plein (de Deen zit er al, red.). "Met het nemen van dit besluit hebben we als gemeente de regie over toekomstige ontwikkelingen in het gebied", lichtte wethouder Klaas Valkering het besluit toe.

"We zijn een nieuw bestemmingsplan aan het voorbereiden voor dit gebied. Totdat dit bestemmingsplan er is, nemen we geen nieuwe aanvragen in behandeling en mag er geen supermarkt worden geopend. Een voorbereidingsbesluit geldt in principe voor één jaar."

Maar nu heeft Lidl dus toch een vergunning aangevraagd, blijkt uit de publicatie in de gemeentekrant. Navraag van NH Nieuws bij de gemeente levert de volgende reactie op:

"De aanvraag van de Lidl is ingediend ná het inwerking treden van het voorbereidingsbesluit. Daarom dient de aanvraag van de Lidl aangehouden te worden in afwachting van het nieuwe bestemmingsplan. Echter, naast het bestemmingsplan Bergen centrum 1977, waar het voorbereidingsbesluit over gaat, dient de aanvraag ook getoetst te worden aan het Paraplubestemmingsplan* Parkeren."



"Voordat de gemeente over kan gaan tot aanhouden van de aanvraag, zal ze eerst toetsen of het plan van de Lidl niet in strijd is met dit parapluplan. Deze toets wordt nu uitgevoerd. Indien het plan van de Lidl niet passend is binnen het Paraplubestemmingsplan Parkeren, dient de gemeente de aanvraag te weigeren. Als het plan van de Lidl wel passend is in het paraplubestemmingsplan parkeren, dan zal de gemeente de aanvraag aan moeten houden gelet op het voorbereidingsbesluit."

*Wat is een Paraplubestemmingsplan?

Een paraplubestemmingsplan is een gedeeltelijke herziening van meerdere bestemmingsplannen. Op één of meer aspecten worden diverse bestemmingsplannen met een paraplubestemmingsplan aangepast of aangevuld, voor het overige blijven de desbetreffende bestemmingsplannen van kracht.