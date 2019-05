Rapper Lexxxus vermoedt verband beschieting huis en dodelijke schietpartij in parkeergarage

DIEMEN - Rapper Lexxxus denkt dat er een verband is tussen de beschieting van zijn woning in Diemen en de oproep van de politie om uit te kijken naar Erxinio Luntungan.

Luntungan wordt ervan verdacht de 25-jarige Orpheo Gefferie uit Almere te hebben doodgeschoten in parkeergarage The Bank bij het Rembrandtplein, in de nacht van 17 op 18 mei.

Luntungan is familie van de vriend van de zus van Lexxxus, vertelt de rapper aan AT5. Lexxxus denkt dat de beschieting te maken kan hebben met de eerdere dodelijke schietpartij in de parkeergarage. Mogelijk zouden de daders gedacht kunnen hebben dat Luntungan onderdak kreeg van Lexxxus.

Lexxxus zegt verder dat er ook een inval gedaan is bij het huis van zijn zus en dat hij Luntungan al maanden niet gezien heeft. De politie maakte de identiteit van Luntungan vandaag bekend, omdat ook andere invallen en de rest van het onderzoek niet hebben geleid tot een aanhouding.

De politie laat weten niets te kunnen zeggen over een eventueel verband tussen de beschieting van de woning van Lexxxus en de zoektocht naar Luntungan.