Trucker krijgt oorkonde voor redden gezin uit auto in sloot: "U was het geluk bij een ongeluk"

ALKMAAR - Beverwijker Stefan van Leeuwen heeft vanmiddag de Oorkonde tot Redding van Drenkelingen uit handen van de Alkmaarse burgemeester Bruinooge ontvangen. De vrachtwagenchauffeur redde vorig jaar augustus in Stompetoren het leven van een automobiliste en haar twee kinderen, die met auto en al in het water waren beland.

Van Leeuwen twijfelde geen seconde toen hij de auto in het water langs de Oterlekerweg zag liggen. Hij redde het gezin uit de auto, maar moest na afloop zelf ook naar het ziekenhuis omdat hij bij de actie zijn enkel had verstuikt.



Als blijk van waardering voor die dappere actie droeg Bruinooge Van Leeuwen voor een oorkonde voor bij de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij voorgedragen. Die voordracht werd gehonoreerd, waarna Bruinooge de oorkonde eigenhandig mocht uitreiken.

'Geluk bij ongeluk'

"Vandaag wil ik u graag in het zonnetje zetten voor uw heldhaftige optreden na het ongeval", sprak Bruinooge de redder toe. U was als het ware 'het geluk bij een ongeluk'. Ik ben blij dat er mensen zijn zoals u. Die niet aan de kant blijven staan, maar handelend optreden."