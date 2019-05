Haarlemse Floortje (11) leest voor in bomvolle Amstelveense schouwburg: "Alsof ik droom!"

AMSTELVEEN - De 11-jarige Floortje Bol uit Haarlem heeft een bijzondere dag achter de rug. Bij de Nationale Voorleeswedstrijd in de schouwburg van Amstelveen vertegenwoordigde de Haarlemse Noord-Holland.

Als beste voorlezer van Noord-Holland moest Floortje het opnemen tegen de afgevaardigden van de elf andere provincies. Een spannende dag, maar het genieten stond voorop. "Het is echt heel bijzonder", glundert ze. "Soms heb ik echt het gevoel dat het een droom is. Zo leuk is het."

Boekenwurm

Floortje kan met recht een boekenwurm worden genoemd. "Ik heb wel eens een heel dik boek in één dag uitgelezen", vertelt ze. "Het was zo spannend dat ik niet wilde stoppen, maar op een gegeven moment was 'ie uit. Toen dacht ik echt 'ah nee'!"

Aan steungeen gebrek: haar beste vriendinnen van de Bloemendaalse Bornwaterschool waren speciaal voor de finale naar Amstelveen gekomen. Ook zij kennen Floortje als een meisje dat graag met haar neus in de boeken zit. "Ze leest echt heel veel in de klas en als je zegt dat ze moet stoppen hoort ze het niet eens", vertellen Imke en Roos. "Ook door haar hele kamer liggen boeken. Ze is echt een boekenwurm!"

Begrip voor mensen die niet van lezen houden kan ze moeilijk opbrengen. "Ik snap daar helemaal niks van", zegt ze stellig. "Ik vind het zo leuk om te lezen."

Inleven in boek

Het kostte haar dan ook niet veel moeite om zich op te laden voor haar podiumoptreden, dat ze goed voorbereid had. "Ik probeer mij in te leven in het boek, om duidelijk te praten en vooral om heel veel plezier te hebben", licht ze haar strijdplan toe. "Als je echt een leuk boek kiest, dan zit je er uiteindelijk helemaal in!"

Tijdens de finale las ze voor uit het boek Alaska van Anna Woltz, een verhaal waarin angst en moed centraal staan. Moed heeft Floortje zeker, al heeft ze ook nog een teleurstelling te verwerken: de Drentse Yosan Wegihu ging er namelijk met de winst vandoor.