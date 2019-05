West-Friesland vraagt Commissaris van de Koning om steun voor bouw 16.000 extra woningen

MEDEMBLIK - West-Friesland wil zestienduizend extra woningen bovenop de bestaande plannen bouwen. Die oproep gaven ze mee aan Commissaris van de Koning Arthur van Dijk tijdens een kennismakingsbezoek aan de regio.

Tijdens een boottocht op het IJsselmeer waar de Commissaris ook de start van de surfwedstrijd van de Medemblik Regatta bijwoonde, sprak hij met politici, ondernemers en maatschappelijke partijen uit de regio. En één van de hoofdonderwerpen was toch wel de woningbouw. "Daar moet de provincie nog mee instemmen. Op het moment dat je dat als verschillende partijen samen zegt, dan is dat een belangrijk signaal", aldus Hans Huibers van de Westfriese Bedrijvengroep.



Overcapaciteit randstad naar West-Friesland halen

Enig probleem is dat de zestienduizend woningen meer zijn dan de provincie eigenlijk wil in de regio. "Maar er komt een nieuw college. Dus het geeft ons de kans dat wij in West-Friesland de overcapaciteit van de randstad hier naartoe kunnen halen. En bovendien kan het ervoor zorgen dat mensen die hier werken er ook kunnen wonen. En dat kunnen we doen zonder het landschap aan te tasten", aldus burgemeester Gertjan Nijpels van Opmeer.



Bovendien gaven de gemeenten ook uitleg over het samenwerkingsprogramma, het Pact van West-Friesland 7.1. Waarbij de zeven West-Friese gemeenten met één geluid spreken. Dit tot enthousiasme van de Commissaris van de Koning, die verder geen toezeggingen deed. "Voor woningbouw is het ook belangrijk dat je het samen in kaart brengt. We moeten dit ook doen in regionaal verband. Dan kan je ook samen met de Provincie kijken waar je wat wil realiseren. Dat neem ik mee naar het Provinciehuis in Haarlem."