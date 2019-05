Zonnerace oefenen op circuit Zandvoort: "Ging verrassend goed"

ZANDVOORT - Geen bulderende automotoren op Circuit Zandvoort vandaag, maar een bijna niet waar te nemen gezoem. De hypermoderne zonneauto van de TU Delft scheurde met 120 km/u over het circuit om procedures te oefenen. "Ik was echt verrast hoe goed het ging", vertelt Bussummer Pieter Tolsma.

Hij is één van de drie jongens uit 't Gooi die deel uitmaken van het Vattenfall Solar Team. Ze hebben zonneauto NunaX ontworpen, en gaan daarmee in oktober in Australië drieduizend kilometer racen.

Lees ook: Maxime (22) uit Heemstede mag in zonneauto door Australië racen: "Voorbereiden met sudoku's in de sauna"

"De auto is niet gemaakt voor zo'n circuit, dus ik dacht we gaan rustig aan rijden. Maar naar een paar rondjes drukte de coureur vol het gaspedaal in", vertelt Pieter. In Australië zal hij voor de zonneauto uit rijden, om te navigeren en te voorkomen dat de auto beschadigd raakt door oneffenheden in het wegdek.

Ophanging

Weesper Jens Zuurbier is verantwoordelijk voor het mechanische gedeelte van NunaX en zorgt onder meer voor de ophanging. "Mocht er iets fout gaan tijdens de race, bijvoorbeeld een lekke band, dan staan wij paraat en springen wij uit de bus om de band snel te vervangen."

Lees ook: Bouwen aan een zonnig racemonster: "Gaaf om je eigen kindje te zien rijden"

Vandaag werd er nog gereden in een voorloper van de NunaX. De nieuwste zonneauto is naar verwachting over een paar weken klaar. En die moet hen dan weer de eerste plaats bezorgen bij de World Solar Challenge in Australië.