Alkmaarse telefoonverkoper werkt dief naar grond: "Hij smeekte me om hem te laten gaan"

ALKMAAR - De eigenaar van een telefoonzaak in het Alkmaarse centrum heeft vanmiddag een winkeldief eigenhandig 'gearresteerd'. Die grijpgrage klant sprintte de winkel uit met een dure telefoon. "Ik ging er meteen achteraan. Ik werk hard voor mijn centjes, dus wil mijn spullen terug", aldus Ways Zai. En dit was niet de eerste keer.

De zaak van Zai zit aan de Achterstraat in de binnenstad van Alkmaar. De verkoper wilde de klant net een bijpassend telefoonhoesje laten zien, toen de man er vandoor ging. "Richting de Koningsweg, richting de supermarkt Sultan", vertelt Zai aan NH Nieuws. Hij is nog druk bezig met het afhandelen van de aangifte.

Smekende dief

"Ik moest mijn zaak wel onbeheerd achterlaten toen ik achter de dief aanging." Met hulp van omstanders kon Zai de dief tegenhouden. "Hij had geen conditie meer en liet de doos met telefoon vallen. Ik greep hem, werkte hem naar de grond en toen begon 'ie te smeken." Of Zai de politie alsjeblieft niet wilde bellen. Maar die smeekbede ging er bij de verkoper niet in. "Het gebeurt de laatste twee jaar vaker dat er dingen bij me worden gestolen. Ik ben er al een paar keer achteraan gerend."

De verkoper rende dus achter de winkeldief aan; hoe verstandig is dit?

Een woordvoerder van de politie legt uit: "Het gebeurt af en toe inderdaad dat een eigenaar zelf achter de dief aangaat. En vaak, als we op een winkeldiefstal afgaan, houdt het personeel de dief zelf vast. Als dit veilig kan, mag dit, maar de dief hóéft niet te blijven staan. Daarom raden we aan om als winkelpersoneel altijd je eigen veiligheid in de gaten te houden en als die niet goed voelt je er niet aan te wagen.".

De politie heeft de telefoondief vanmiddag meegenomen, maar dat stemt de telefoonverkoper niet helemaal tevreden. "Meestal zie ik de dief een paar uur later weer voorbij mijn winkel lopen. Dat maakt me verdrietig en teleurgesteld."

Hoe kan een winkeldief een paar uur later weer langs de winkel lopen?

Politie: "Als iemand is aangehouden voor winkeldiefstal wordt er een onderzoek ingesteld naar de identiteit en wat er is gebeurd. Als dit allemaal direct duidelijk is - bijvoorbeeld als de getuigenverklaring overeenkomt met de bekentenis van de dief - is de zaak rond. Dan hebben wij als politie geen enkel recht meer om de dief vast te houden. We laten hem of haar gaan en diegene mag dan thuis afwachten hoe justitie verder handelt: wordt het een boete of moet diegene voor de rechter komen. Daarom gebeurt het inderdaad dat een dief een paar uur later weer langs de winkel loopt. We begrijpen dat dit vervelend is, maar zo zit ons rechtssysteem in elkaar."

Zai hoopt dat winkeldieven hard worden aangepakt. "Tot die tijd blijf ik scherp. Al is het moeilijk om zo iemand te herkennen. Maar: ik werk hard voor mijn centjes, dus ik wil mijn spullen gewoon terug!"