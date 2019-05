Verdacht pakketje houdt Hilversummers urenlang binnen: "Langste sollicitatiegesprek ooit"

HILVERSUM - Het verdachte pakketje dat vanochtend werd gevonden in het gebouw van de KRO-NCRV bleek ongevaarlijk, maar hield medewerkers wel uren van hun werk. Niemand mocht het gebouw meer in en medewerkers die binnen waren, konden het pand niet meer uit.

Hij zit rustig op de motorkap zijn mail bij te werken. "Ik maak me geen zorgen hoor, ik ga er altijd vanuit dat het wel zal meevallen," zegt Marcel Ermers, eindredacteur bij Radio 2 en Radio 5. De radiozenders zitten in hetzelfde gebouw. "Misschien heeft iemand gewoon een wekker besteld. Iedereen in de stress vanwege een tikkend pakketje." Hij hoopt wel dat het binnen een half uur is afgelopen. "Dan kan ik nog net een boterhammetje mee-eten."

Aan de 's Gravelandeweg 80 in Hilversum werd vanochtend een verdacht pakketje gevonden. Medewerkers vertrouwden het niet en waarschuwden meteen de politie. Die stuurde het Team Explosieven Verkenning (TEV) eropaf. De omgeving werd afgezet en niemand mocht het gebouw nog in of uit.

Langste sollicitatie

Ook Jet van den Heuvel was de dupe. Zij had vanochtend een sollicitatiegesprek in het gebouw, maar mocht het pand niet meer verlaten. "Het heeft een paar uurtjes geduurd, dit was m'n langste sollicitatiegesprek ooit." Gelukkig was de sfeer goed. "Er was geen paniek, mensen gingen weer aan het werk of lunchen." En heeft ze de baan gekregen? "Dat hoor ik morgen, dus even afwachten nog."

Kort voor 13.00 uur werden de politielinten weer verwijderd en gingen alle hulpdiensten naar huis. "We gaan het pakketje verder onderzoeken, kijken wie de afzender is," zegt een woordvoerder van de politie tegen NH Nieuws. "Het is nog steeds een verdacht item, maar er zit geen explosief of gevaarlijke stof in, dus er is geen gevaar meer voor de omgeving."