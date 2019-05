Explosie in hotel Zaandijk: politie zoekt mogelijk belangrijke getuige

ZAANDIJK - Vorige week bracht Bureau NH beelden naar buiten van een enorme explosie bij een volgeboekt hotel in Zaandijk van eind april. Dat heeft nog niet tot bruikbare informatie geleid en daarom is de politie nu op zoek naar een mogelijke getuige: een fietser die de dader is gepasseerd.

De persoon fietst in de nacht van 23 op 24 april rond 02.15 uur langs het hotel de Julianabrug op, in de richting van de Zaanse Schans. Even later komt van de andere kant een scooter zonder licht en zonder kenteken, waar de dader op rijdt. De twee kunnen elkaar gekruist hebben, aldus de politie.

Lees ook: Explosie in hotel Zaandijk te zien op haarscherpe beveiligingsbeelden

De scooterrijder stapt vervolgens af, slaat met een hamer een raam van het hotel in, zet een groot explosief op de bar en rent weg. Wat volgt is een enorme explosie.

Tekst gaat verder onder de video



"We hebben op deze beelden wel een aantal tips binnengekregen", aldus politiewoordvoerder Wendy Boudewijn. "Maar het is nog steeds niet genoeg informatie. Dus we vragen iedereen: zoek contact met ons. En specifiek richting de fietser, want hij kan een belangrijke getuige zijn."