Gewonde bij ernstig ongeluk op N9: weg is dicht

'T ZAND - Bij een groot ongeluk met meerdere voertuigen op de N9 bij 't Zand is een gewonde gevallen. De weg is voorlopig in beide richtingen dicht.

Rond 15.30 uur botsten twee personenauto's en een vrachtwagen op elkaar. Een van de inzittenden moest uit het voertuig worden bevrijd en is naar het ziekenhuis gebracht.

De N9 is in beide richtingen dicht, waardoor een forse file is ontstaan. Het verkeer wordt over de parallelbaan weggeleid.