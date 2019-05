Erxinio Luntungan (20) gezocht voor dodelijke schietpartij parkeergarage in Amsterdam

AMSTERDAM - De politie heeft de identiteit vrijgegeven van de man die vermoedelijk de 25-jarige Orpheo Gefferie uit Almere heeft doodgeschoten. De 20-jarige Erxinio Luntungan uit Amsterdam had tot vanmiddag de tijd om zich bij de politie te melden, maar gaf daar geen gehoor aan.

De politie waarschuwt bij het zien van Luntungan hem niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen.

Gefferie werd in de nacht van 17 op 18 mei neergeschoten in parkeergarage The Bank in de Amstelstraat in Amsterdam. Vermoedelijk ging er een ruzie bij de parkeerautomaat aan vooraf. In het ziekenhuis overleed hij aan zijn verwondingen.

Verdachten

Na de schietpartij werden na aanwijzingen van getuigen vier mensen aangehouden: drie mannen van 25, 21 en 20 jaar oud uit Amsterdam en een 22-jarige vrouw uit Diemen. De vermoedelijke schutter zat daar niet tussen.

Lees ook: Dader dodelijke schietpartij parkeergarage Rembrandtplein krijgt 24 uur om zich te melden

Ondanks invallen op meerdere locaties heeft de politie Luntungan nog niet kunnen aanhouden. Hij kreeg 24 uur de tijd om zich te melden, voordat de politie zijn identiteit vrijgaf.