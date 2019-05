Gaslek in Zaandamse woonwijk: ontruimde woningen vrijgegeven

ZAANDAM - Bij werkzaamheden in de Diepenbroekstraat in Zaandam is vanmiddag een gasleiding geraakt. Vanwege het lek werden ongeveer veertien woningen in de buurt ontruimd.

Inmiddels heeft netbeheerder Liander het lek gedicht en heeft de brandweer de ontruimde woningen in de Diepenbroekstraat, Bennebroekstraat en Abbenbroekstraat weer vrijgegeven. Enkele woningen zijn geventileerd, omdat het vrijgekomen gas in de huizen was doorgedrongen, meldt de Veiligheidsregio.

Het lek ontstond rond 15.30 uur. Al snel verspreidde zich 'een sterke gaslucht' door de buurt. De Veiligheidsregio riep mensen daarom op uit de buurt te blijven.