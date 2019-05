Maxime (22) mag in zonneauto door Australië racen: 'Voorbereiden met sudoku's in de sauna'

HEEMSTEDE - De 22-jarige Maxime Croft uit Heemstede is één van de drie gelukkigen die tijdens de World Solar Challenge 2019 de zonneauto van het Vattenfal Solar Team mag besturen. Het raceteam maakte vandaag de namen van de coureurs bekend die komend najaar door Australië racen. "Voorbereiden door sudoku's te maken in de sauna en hardlopen in de hete zon."

Op circuit Zandvoort deden de drie uitverkorenen mee aan de eerste training voor de race die zij straks afleggen in NunaX, de auto die rijdt op zonne-energie. Het trio studeert aan de TU Delft en ontwierp de auto met medestudenten.

Straks rijden ze drieduizend kilometer in de hypermoderne bolide over het z , vandaag moesten ze het nog doen met een oudere versie. Het team bestaat in totaal uit zestien studenten.

De rondjes over het circuit van vandaag waren bedoeld om de skills te testen. Met een topsnelheid van 120 km/u vloog Maxime over het circuit. "Het hele jaar waren we aan het ontwerpen en bouwen en je werkt er echt superhard voor. Het is dan ook heel cool om te rijden in een auto waar je aan hebt gewerkt", reageert ze na weer een rondje.

Lichaamslengte

Voormalige coureurs van de de Nuna-serie helpen de nieuwe coureurs met tips and tricks. De coureurs worden onder meer geselecteerd op lichaamslengte. Hoe kleiner de coureur, hoe minder er nodig is voor de cockpit, wat de auto weer aerodynamischer maakt.

Maxime: "Het is echt heel smal. Je zit helemaal ingeklemd en een beetje schuin omdat je schouder aan één kant niet hoog genoeg kan. Dus comfortabel is het niet echt. Maar dat is het sowieso waard."