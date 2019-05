Auto vliegt in brand op A9 bij Ouderkerk aan de Amstel

OUDERKERK AAN DE AMSTEL - Op de A9 bij Ouderkerk aan de Amstel is vanmiddag een auto in brand gevlogen.

De vlammen zorgden voor flink wat rookontwikkeling, maar bij de brand is niemand gewond geraakt. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend.

De weg richting Amstelveen is een korte tijd volledig afgesloten geweest, maar is inmiddels weer open. Wel is er nog een rijstrook afgesloten.