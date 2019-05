Morgen Europese verkiezingen: dit moet je weten

NOORD-HOLLAND - De verkiezingen voor het Europees Parlement staan voor de deur en om te zorgen dat je helemaal op de hoogte bent, zette NH Nieuws alles wat je moet weten op een rijtje.

Morgen kan je naar de stembus om een nieuw Europees Parlement te kiezen. In de aankomende dagen mogen alle stemgerechtigden in de 28 EU-landen hun zegje doen over wie er volgens hen een plekje in het Parlement verdient voor de aankomende vijf jaar.

Op wie kunnen we stemmen?

Er kan gestemd worden op veel partijen die je ook kent van verkiezingen binnen Nederland. Veel partijen maken binnen het Europees Parlement deel uit van een van de acht Europese fracties. Deze zijn niet ingedeeld op nationaliteit, maar op basis van hun plek in het politieke spectrum: zo vallen bijvoorbeeld VVD en D66 in dezelfde Europese fractie.

NH Nieuws zocht uit welke Noord-Hollandse kandidaten er morgen verkiesbaar zijn en zette ze voor je op een rijtje.

Waar kan ik stemmen?

In het hele land zijn er morgen meer dan 9.000 stemlocaties. LocalFocus bracht de Noord-Hollandse locaties voor je in kaart. Je kan morgen van 7.30 uur tot en met 21.00 uur je stem uitbrengen.

Is er een stemwijzer?

Jazeker, er zijn meerdere stemwijzers om je te helpen een keus te maken als je in het stemhokje staat. Klik hier om alle stemwijzers te zien.