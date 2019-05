Opeens wel geld voor nieuw zwembad Castricum

CASTRICUM - Castricum lijkt nu wel een nieuw zwembad te kunnen betalen. Het huidige zwembad is te klein en oud, maar nu heeft het gemeentebestuur opeens ruim vier ton 'gevonden', waardoor de exploitatie van een nieuw te bouwen zwembad toch echt tot de mogelijkheden behoort.

Raadsleden debatteerden gisteravond over de zwembad-toekomst van Castricum en reageerden verrast door de plotselinge nieuwe berekeningen die wethouder Ron de Haan hen kort voor de vergadering had gestuurd. Een nieuw te bouwen zwembad gaat de gemeente jaarlijks 1 miljoen kosten. Tot voor kort wat er een gat van 417.000 euro.

"Zaken zijn opnieuw doorgerekend", legt een gemeentewoordvoerder uit. "En daaruit blijkt dat het financiële plaatje gunstiger is dan eerder gedacht." Het gaat dan om de sombere zwembadvariant, inclusief een sporthal die op een van de velden van FC Castricum zal worden gebouwd.

De nieuwe cijfers zorgden voor een wat rommelige start van de vergadering gisteren. Toch is begonnen met de behandeling van de vijftien moties die over de nieuwbouw danwel renovatie van De Witte Brug waren ingediend. Die zijn niet allemaal aanbod gekomen en zullen mogelijk in een vervolgvergadering behandeld worden.

"Maar daar moet de gemeenteraad nog een besluit over nemen", licht de woordvoerder toe. Volgens planning bespreekt de gemeenteraad het onderwerp op 20 juni, en neemt een week later een finale beslissing. "Ook die datum is niet in beton gegoten. Het kan zijn dat door de nieuwe cijfers de raad de besluitvorming opschuift."