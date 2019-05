Miss Grand Prix Zandvoort had 'niet veel mazzel': ik mocht Niki Lauda niet zoenen

ZANDVOORT - Nanny Nielen was in 1977 als Miss Grand Prix dé aangewezen persoon om coureur Niki Lauda een paar flinke pakkerds te geven. Zij als Miss, hij als winnaar van de Formule 1-race van Zandvoort. Van enig contact kwam het niet met de dinsdag overleden raceheld. Daar had mevrouw Lauda een stokje voor gestoken. Nanny: "Ik had in dat opzicht niet veel mazzel."

De nu 61-jarige Nanny vertelt dat op NH Radio, in een reactie op het overlijden van Lauda, die in 1977 won in Zandvoort en wereldkampioen werd.

Nanny was toen een knappe tiener en was het jaar ervoor gekroond tot Miss Holland. Zij won dat jaar de verkiezing tot Miss Grand Prix Zandvoort en werd verliefd op de racewereld. "Ik viel met mijn neus in de boter. Al die beroemde mensen, dat circuit en dat gelúid van die racewagens... Dat gevoel is nooit meer weggegaan."

Tot haar spijt kon zelfs deze Miss van Zandvoort niet bij Lauda in de buurt komen. Een klein smetje op een belangrijke dag in haar leven. Dat kwam allemaal door de kersverse mevrouw Lauda, die zelf bloedmooi was, maar 'ook een beetje jaloers'.

Nanny tijdens het radioprogramma NH Spitstijd: "In die tijd had je veel pitspoezen en alle automerken hadden ook mooie meiden in strakke pakken gestopt. Het circuit wilde die merken niet en koos daarom voor een eigen Miss Grand Prix. En dat wist de vrouw van Lauda ook. Het was toen al snel bekend dat niemand in de buurt van het podium mocht komen. Na de huldiging stapte hij met zijn vrouw in de helicopter en weg was hij. Dus contact heb ik nooit met hem gehad."

Nanny, zij werkt tegenwoordig als 'Modellenmoeder', juicht de terugkeer van de Formule 1 op Zandvoort toe. Presentator Aart van Eldik ziet Nanny alsnog het podium betreden, als Miss die winnaar Max Verstappen een paar klapzoenen geeft. Nanny: "Die missen van toen weer het podium op? Dat zou wel leuk zijn. Het kan nog net. Ik heb nog net geen rollator..."