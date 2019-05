Haarlemse voetballers onder de indruk van herdenking 'razziawedstrijd' in Sneek

HAARLEM - Bijna tweeduizend toeschouwers woonden dinsdagavond de herdenking van de 'razziawedstrijd' bij in Sneek. Een wedstrijd tussen een team van voetballers uit de regio Haarlem tegen een team van Friese voetballers. Precies 75 jaar na dato, toen het langs het veld op een drama uitliep.

Op 21 mei 1944 werden eenentwintig toeschouwers bij die wedstrijd tussen Regio West en Regio Noord door Duitse soldaten gearresteerd. Ze wilden allemaal Abe Lenstra, Kick Smit en Piet Kraak zien voetballen, maar wisten niet dat de Duisters een ander plan hadden met de wedstrijd. De Friese journalist Peter van der Meeren schreef er het boek '21 Man' over, dat gisteravond bij de voetbalclub LSC 1890 werd gepresenteerd.

Piet en Kick, Germain en Vernon

Bij Team West doen dinsdagavond vooral voetballers uit de regio Haarlem mee. Zo speelt Vernon Weber van FC Haarlem-Kennemerland op de oude plek van Kick Smit. In 1944 stond Piet Kraak van het IJmuidense Stormvogels op doel, nu is dat German Ebbeling van dezelfde club. "Ik voel me trots dat ik hier aan mee mag doen, dat ik op de plek van Piet Kraak sta. Het moeten wel angstige momenten zijn geweest, toen die mannen werden opgepakt."

Ook Vernon is trots dat hij er vanavond bij is. Wat zou hij gedaan hebben als hij toen op het veld stond? "Ik zou proberen zoveel mogelijk mensen in veiligheid te brengen." Ze spelen vanavond tegen de Abe Lenstra van deze tijd, spits Michel Vlap van SV Heerenveen.

Anne zag het gebeuren

Anne van der Werf was ooggetuige van de razziawedstrijd. Hij stond als jong jongen bij de tribune toen de Duitse soldaten ineens overal opdoken. "Er werd duidelijk gemaakt dat de spelers en iedereen die bij de wedstrijd betrokken was, niet meegenomen werden. De Duitsers hadden het op de mannen in het publiek voorzien." Hij, en velen met hem, zorgden ervoor dat een groot deel van de toeschouwers uit Duitse handen bleef. Van de éénentwintig opgepakte mannen, negentien Friezen, een Groninger en een Belg, zijn er twee tijdens de oorlog overleden.

De wedstrijd eindigde in 1944 in een 0-1 overwinning voor Kick Smit en zijn teamgenoten. Toen was het gewoon onderdeel van de lopende competitie. Dinsdagavond gaan de westerlingen opnieuw met een overwinning naar huis. Ze verslaan de noorderlingen met 3-5, terwijl ze in de eerste helft nog tegen een 3-1 achterstand hadden aangekeken.