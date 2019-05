Verdacht pakketje gevonden bij pand KRO-NCRV in Hilversum

HILVERSUM - Bij het gebouw van omroep KRO-NCRV aan de 's-Gravelandseweg in Hilversum is vanochtend iets na 11.00 uur een verdacht pakketje aangetroffen. Ook zou er een dreigbrief zijn binnengekomen. Om 13.00 uur bleek het te gaan om een ongevaarlijk pakketje.

De politie zette de omgeving af en mensen mochten het pand niet meer in of uit. Volgens de politie wordt de herkomst van het pakketje nog onderzocht.

Het pakketje zou gevonden zijn bij het expeditieterrein. In het pand, ook wel bekend als het M Gebouw, zitten naast KRO-NCRV ook NPO Radio 2 en NPO Radio 5.

Brief

Bronnen binnen KRO-NCRV laten aan NH Nieuws weten dat er ook een verdachte brief binnen is gekomen, die aan alle werknemers was geadresseerd. De politie kan dit niet bevestigen. "Wij willen ons nu vooral bezig houden met de inhoud van het pakketje", aldus de woordvoerder.

De politie heeft de straat voor het gebouw enige tijd afgesloten. "Ik kan niet met de bus mee, want die moet omrijden vanwege dat bompakketje", reageert een voorbijganger bij NH Radio. "Ik denk dan wel aan mensen zoals Peter R. de Vries en John van den Heuvel. Er wordt in die studio's daar wel veel opgenomen."

NPO Radio 2-dj Gijs Staverman ging tijdens zijn uitzending kort in op de situatie. "Het kostte even wat moeite om hier binnen te komen vanochtend, maar we zijn in goede handen van de politie van Hilversum", vertelt hij.