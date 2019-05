Politie wist al twee maanden van illegaal bordeel in flat Weesp

WEESP - De politie wist al twee maanden dat er in een flat aan de Heemraadweg in Weesp een illegaal bordeel zat. Pas vorige week werd ingegrepen en werd het pand gedwongen gesloten. Dat kon niet eerder, omdat er geen bewijs was.

Dat schrijft het Weesper Nieuws.

Het bordeel zou in maart al bij de politie zijn gemeld, zegt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van D66 en GroenLinks. Vervolgens zouden er in april nog twee meldingen zijn gedaan.

Een bewoner van het flatgebouw had eerder al het idee dat er iets niet in de haak was. "Dagelijks van 's ochtends vroeg tot soms diep in de nacht liepen er allerlei vreemde kerels over de galerij", vertelde de man eerder tegen Weesper Nieuws. Hij besloot op onderzoek uit te gaan en kwam uit een op een erotische website. Bij een rondgang van de nieuwssite bleek dat omwonenden al meerdere malen de activiteiten hadden gemeld bij de politie.

Pas op 15 mei werd de seksflat gesloten. De politie kon pas optreden als er feitelijk werd geconstateerd dat er een illegaal bordeel was gehuisvest in de flat, en dat was eerder niet het geval.