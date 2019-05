Op deze Noord-Hollanders kan je stemmen tijdens de Europese Parlementsverkiezing

NOORD-HOLLAND - De verkiezingen voor het Europees Parlement staan voor de deur, maar heb je nog geen idee wie er eigenlijk verkiesbaar zijn? NH Nieuws zette alle kandidaten per regio voor je op een rijtje.

Niet alle regio's in Noord-Holland leveren kandidaten: zo vinden we 0 verkiesbare mannen of vrouwen terug in de Noordkop en Texel. Amsterdam is koploper wat betreft het aantal geleverde kandidaten. Kijk hieronder wie er uit jouw regio komt:

Alkmaar en omstreken

Falco Hoekstra (VVD, nummer 23) - Heerhugowaard

Amsterdam

Nicoline Maarschalk Meijer (50PLUS, nummer 8)

Efraïm Hart (ChristenUnie-SGP, nummer 19)

Don Ceder (ChristenUnie-SGP, nummer 29)

Sjoerd Warmerdam (D66, nummer 7)

Paul Berendsen (De Groenen, nummer 1)

Angela Zikking (De Groenen, nummer 2)

Reina van Zwoll (De Groenen, nummer 3)

Tom Bakkers (De Groenen, nummer 5)

David Blik (De Groenen, nummer 10)

Gideon Everduim (DENK, nummer 4)

Ibrahim Ghazi (DENK, nummer 9)

van Odijk (Forum voor Democratie, nummer 7)

van Schijndel (Forum voor Democratie, nummer 10)

Baudet (Forum voor Democratie, nummer 12)

Jasper Groen (GroenLinks, nummer 6)

Jeroni Vergeer (GroenLinks, nummer 9)

Touria Meliani (GroenLinks, nummer 16)

Judith Sargentini (GroenLinks, nummer 20)

Paul Tang (PvdA, nummer 3)

Thijs Reuten (PvdA, nummer 8)

Fardau Procee (PvdA, nummer 11)

Arina Angerman (PvdA, nummer 15)

Hedy d’Acona (PvdA, nummer 23)

Johnas van Lammeren (PvdD, nummer 4)

Eva Akerboom (PvdD, nummer 7)

Ewald Engelen (PvdD, nummer 19)

Geert Ritsema (SP, nummer 3)

Remine Alberts-Oosterbaan (SP, nummer 4)

Sara Murawski (SP, nummer 6)

Astrid Abendroth (vandeRegio & Piratenpartij, nummer 5)

Leo van Oudheusden (vandeRegio & Piratenpartij, nummer 7)

Rakesh Mijling (vandeRegio & Piratenpartij, nummer 13)

Danny Werner (vandeRegio & Piratenpartij, nummer 14)

Matthijs Pontier (vandeRegio & Piratenpartij, nummer 20)

Reinier van Lanschot (Volt Nederland, nummer 1)

Nilüfer Vogels (Volt Nederland, nummer 2)

Laurens Dassen (Volt Nederland, nummer 3)

Bibi Wielinga (Volt Nederland, nummer 4)

Lars Jongerius (Volt Nederland, nummer 5)

Juliet Boersen (Volt Nederland, nummer 6)

Ilca Italianer (Volt Nederland, nummer 8)

Coen van de Kraats (Volt Nederland, nummer 9)

Tom Bolsius (Volt Nederland, nummer 11)

Koen Janssen (Volt Nederland, nummer 17)

Doke Hoekstra (Volt Nederland, nummer 18)

Liesje Schreinemacher (VVD, nummer 5)

't Gooi

Léonie Sazias (50PLUS, nummer 26) - Hilversum

Marlon van Dalen (50PLUS, nummer 5) - Hilversum

Daan Versteeg (CDA, nummer 7) - Naarden

Felix Klos (D66, nummer 4) - Hilversum

Rooken (Forum voor Democratie, nummer 3) - Muiderberg

Olaf Stuger (PVV, nummer 2) - Bussum

Haarlem en omstreken

Frank Engelman (50PLUS, nummer 21) - Heemstede

Conny van Stralen (D66, nummer 19) - Overveen

Frentrop (Forum voor Democratie, nummer 11) - Bloemendaal

Marco Deen (PVV, nummer 6) - Zandvoort

Sibel Özogul-Özen (SP, nummer 22) - Haarlem

Elske Kroesen (Volt Nederland, nummer 16) - Heemstede

Monique Fasol (VVD, nummer 9) - Haarlem

René Bos (VVD, nummer 14) - Zandvoort

Haarlemmermeer & Amstelveen

Roberto Schols (50PLUS, nummer 12) - Aalsmeer

John Nederstigt (D66, nummer 6) - Hoofddorp

Menno Ludriks (PVV, nummer 7) - Uithoorn

IJmond

Samira Rafaela (D66, nummer 3) - Uitgeest

Harry van Heerden (DENK, nummer 8) - Wijk aan Zee

West-Friesland

Roy Ho Ten Soeng (50Plus, nummer 2) - Venhuizen

Zaanstreek-Waterland

André Linnenbank (vandeRegio & Piratenpartij, nummer 3) - Zaandam