Commissaris van de Koning grijpt niet in na belastende mails in Bloemendaal

BLOEMENDAAL - Commissaris van de Koning Arthur van Dijk is niet van plan in te grijpen in Bloemendaal. Vorige week doken bij NH Nieuws belastende mails op waarin staat dat Bloemendaal volgens de eigen advocaat de wet heeft overtreden. Ook is een journalist het werken onmogelijk gemaakt. De Statenfractie van de SP roept Van Dijk op om toch op te treden.

De provincie moet toezicht houden op gemeenten, maar de nieuwe commissaris van de Koning Arthur van Dijk ziet in de nieuwe onthullingen geen reden om in te grijpen. "Het is aan het lokaal bestuur zelf, de gemeenteraad, om problemen in de gemeente op te lossen", laat hij weten via zijn woordvoerder.

Zijn voorganger Johan Remkes zag ook geen reden om in te grijpen. Al tien jaar is er een slepend conflict tussen de gemeente en twee inwoners, de broers Hans en Rob Slewe, over bebouwing van hun landgoed Elswoutshoek. Dat liep zo uit de hand dat onder meer burgemeesters en wethouders sneuvelden.

Uit de bij NH Nieuws opgedoken stukken blijkt dat Bloemendaal in 2014 journalist Ruud Vader van de huis-aan-huis-krant het werken onmogelijk heeft gemaakt. Deze 'tegenstander' moest worden 'geïsoleerd' terwijl Haarlems Dagblad werd ingeschakeld om een interview te publiceren waarin stond dat de Slewes ambtenaren intimideerden en bedreigden. Die bewering nam de toenmalige GroenLinks-wethouder Marjolein de Rooij later weer terug onder druk van de gemeenteraad.

De Commissaris van de Koning wil zich alleen in algemene bewoordingen over de gelekte informatie uitspreken. "Een journalist in een democratie moet zijn of haar werk kunnen doen. Voor een volwassen democratie - ook op provinciaal of gemeentelijk niveau – is een onafhankelijke, diverse en vrije pers immers een onmisbare voorwaarde."

Bestuurscultuur

Naar aanleiding van de berichtgeving van NH Nieuws roept de Statenfractie van de SP de provincie op in te grijpen. De partij volgt het dossier Elswoutshoek al jaren op de voet. Opmerkelijk daarbij is dat de fractie in 2015 al voor het eerst opriep om in te grijpen. Toen vonden de politici dat de bestuurscultuur 'geen spat is veranderd' en dat de provincie actie moet ondernemen.

Fractievoorzitter Remine Albers geeft nu aan dat er nog steeds reden is voor deze oproep. "Arthur van Dijk moet als een bovenmeester ingrijpen. De nieuwe commissaris heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Dan ben ik benieuwd of hij alsnog wil ingrijpen." Albers heeft de indruk dat de gemeente en de gemeenteraad in Bloemendaal niet zelf in staat zijn hun problemen op te lossen.