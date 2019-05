'Concurrent Renolit probeert reddingsplan kunststofverwerker Draka te voorkomen'

ENKHUIZEN - Het conflict tussen de noodlijdende kunststofverwerker Draka Polymer Films en buurbedrijf en concurrent Renolit wordt steeds heviger. Gisteren ging een meerderheid van de schuldeisers akkoord met een definitieve uitstel van betaling, waardoor een redding van Draka dichtbij komt. Maar uit stukken in het bezit van NH Nieuws blijkt dat Renolit dit koste wat kost wilde voorkomen.

In aanloop naar de vergadering met schuldeisers van Draka stuurt Renolit, ook één van de schuldeisers, een brief aan de rechter-commissaris die toezicht moet houden. Volgens het bedrijf is een redding van Draka onhaalbaar en schrijft: "De bewindvoerders lijkt het niet te beroeren dat zij vervolgens vanaf de wal het schip zien vergaan, met weer nieuwe crediteuren als slachtoffers."

Volgens Draka doet Renolit er alles aan om het bedrijf kapot te maken om zo de boedel goedkoop te kunnen overnemen. Begin dit jaar klapte nog een overname van Draka door Renolit. Die laatste wilde dat achterstallige betalingen onmiddellijk werden gedaan, waarna uitstel van betaling onvermijdelijk werd. Renolit, dat ook eigenaar is van het terrein waarop Draka is gevestigd, zegde vervolgens de huur op per 1 mei. Iets wat volgens de bewindvoerder helemaal niet mogelijk is en waarover nog een rechtszaak loopt.



'Renolit heeft overnames gedwarsboomd'

In een reactie aan de rechter-commissaris laten de bewindvoerders weten dat de opstelling van Renolit lijdt tot 'zeer aanzienlijke boedelkosten, en het persooneel en schuldeisers schade heeft berokkend doordat overnames door kapitaalkrachtige partijen hierdoor zijn gedwarsboomd'.

Volgens de bewindvoerders ligt er een goed reddingsplan voor Draka. De Braziliaanse investeringsmaatschappij is bereid 700.000 euro te investeren en het personeel ging eerder al akkoord met het inleveren van salaris. Nu een meerderheid van de schuldeisers gisteren akkoord is gegaan met een definitieve uitstel van betaling, kan er werk van het plan worden gemaakt. Het is de planning dat in juli het uitstel van betaling wordt opgeheven en Draka zelfstandig verder kan.



We hebben Renolit om een reactie gevraagd, maar hebben de directeur nog niet kunnen bereiken.