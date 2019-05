Aantal riviercruises in Zaanstad met 300 procent gestegen

ZAANSTAD - Het aantal riviercruiseschepen dat Zaanstad aandeed in 2018, is enorm gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2017 ging het nog om 61 schepen, vorig jaar waren het er 246. Dat is een stijging van ruim 300 procent.

Dat schrijft De Orkaan. Het aantal riviercruise-schepen dat Amsterdam aandeed steeg licht: van 1946 in 2017 naar 2007 in 2018. Dat is een stijging van ongeveer drie procent. Het aantal zeecruise-schepen dat Amsterdam vorig jaar aandeed, was wel fors hoger dan het jaar ervoor: 180 ten opzichte van 134 in 2017.

Het havenbedrijf gaat er vanuit dat dit record in 2019 en 2020 niet wordt geëvenaard, omdat de gemeente Amsterdam toeristenbelasting voor transitpassagiers invoert. Ook verwacht men dat het aantal riviercruises zal stagneren omdat de ligplaatscapaciteit in Amsterdam gelijkblijft. Dit lijkt vooralsnog in Zaanstad niet aan de orde te zijn.