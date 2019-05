Shirley Soenjoto zoekt nieuwe naam voor PVV Purmerend

PURMEREND - Shirley Soenjoto, fractieleider van één van de twee afsplitsingen van de PVV-fractie in Purmerend, is op zoek naar een nieuwe naam voor haar partij.

Dat schrijft het Noordhollands Dagblad vanmorgen.

In december is de PVV-fractie in Purmerend afgesplitst in twee richtingen nadat er onenigheid was over de koers in de partij. Op dit moment zijn er twee partijen die zichzelf PVV noemen: PVV-Soenjoto/Van Dongen en PVV-Moinat. In de eerste instantie eisten beide het recht op om gebruik te maken van de naam PVV.

Soenjoto ziet daar nu van af en geeft aan op zoek te zijn naar een nieuwe naam. "Wij noemden ons Partij voor de Vrijheid, maar vrijheid was ver te zoeken", vertelt ze aan het Noordhollands Dagblad.